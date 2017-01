Revolutsioon Soome maksusüsteemis: kaotame automaksu, aga kehtestame teemaksu

Berneri raporti ettepanekutest saab välja tuua neli olulisemat punkti, vahendab Yle. Esmalt muudaks Soome majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekud auto ostmist oluliselt soodsamaks. Nimelt loobuks riik täielikult automaksust, mida soomlased peavad maksma auto ostmisel. Tänaste autode hindade juures tähendaks see autode odavnemist keskmiselt 15-25 protsendi võrra.

See oleks väga suur muutus, kuna sel aastal on automaksu näol laekuvate tuludena Soome riigieelarvesse arvestatud hinnanguliselt 853 miljoni euroga. Ka soovitatakse vähendada teemaksu, mis vähendaks riigieelarve tulusid omakorda veel 547 miljoni euro võrra. Sellega koos alandatakse ka kütuseaktsiisi, mis vähendaks maksutulu veel 200 miljoni euro võrra.

Teine oluline ettepanek puudutab teemaksu kehtestamist. See tähendab, et autoomanikele kehtestatakse fikseeritud maks vastavalt sellele, mis perioodiks nad teid kasutada tahavad. Maksta tuleks siis näiteks nädala-, kuu- või aastamaksu. Maksumäär hakkaks sõltuma auto võimsusest ja CO2 emissioonist, kuid ei oleks sõltuvuses asukohast. Uue teemaksu arvutused on tehtud nii, et riik teeniks selle pealt tulu 1,6 miljardit eurot aastas.

Kolmanda asjana öeldakse Berneri raportis, et selle süsteemi kõrval võivad teehaldajad hakata kehtestama ka kilomeetripõhist teemaksu, küll aga alles pärast eelpool kirjeldatud süsteemi rakendamist ja siis, kui teenusepakkujate hulgas on piisavalt suur konkurents.

Neljanda olulise ettepanekuna pakub Berneri raport, et riikliku infrastruktuuri haldus läheks Soome teeameti alt uue riiklike ühenduste eest vastutava ettevõtte alla, kus 65 protsenti osalusest kuuluks riigile ja 35 protsenti omavalitsustele. Maanteed võiks raporti koostajate hinnangul vahetada haldajat 2018. aastast ning raudtee ja veeteed 2019. aastast. Loodav ettevõtte hakkab vastutama riiklike ühenduste hooldamise, remonditööde ja vajaminevate investeeringute eest.

Berneri ettepanekud on üldiselt positiivset vastukaja saanud. Soome maksumaksjate liidu esimees Teemu Lehtinen ütles, et ettepanekud on samm õiges suunas, kuna liigutakse auto omandamise maksustamiselt selle kasutamise maksustamisele. «Need ettepanekud oma märksa vastuvõetavamad, kui algsed olid,» tähendas ta.

Autoomanike liidu juht Pasi Nieminen ütles, et automaksust loobumine on väga tervitatav otsus. Küll aga ei ole tema meelest veel väga selge see, mis tuleb selle asemele - ehk see, kuidas täpselt teemaksu korjama hakatakse ning kas seda hakatakse korjama maksu või tasu korras.

Samas on aga skeptilisemad hääled juba juhtinud tähelepanu sellele, et see, kes rohkem sõidab, hakkab ka proportsionaalsemalt rohkem teemaksu maksma. Keskmine summa, mida sõiduauto või mikrobussi omanik teemaksuna riigile maksma hakkaks, oleks Berneri raporti kohaselt 539 eurot. Miinimumsumma oleks 490 eurot ja maksimumsumma 1400 eurot.

Valitsus peab Berneri ettepanekute osas otsuse tegema hiljemalt aprilliks, et vajalikud seaduse muudatused septembris parlamenti jõuaks.