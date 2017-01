Kohus peatas Tootsi Suursoo ala eraldamise Eesti Energiale

«Selle korralduse kehtivus oli juba varasemalt peatatud, kuid kuna kohus liitis kõik kaebused ühte, siis tegi ta täna põhjendatud õiguskaitse taotluse uuesti ja peatas selle korralduse kehtivuse,» ütles Postimehele Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ka lisas ta, et vabariigi valitsuse korralduse, millega otsustati Tootsi Suursoo eraldada riigile kuuluvale energiaettevõttele Eesti Energia, tühistamist taotleb tänase seisuga kaheksa kaebajat. Lisaks Postimehes varem mainitud seitsmele kaebajale - AS Raisner, Hans Teiv ja viis Nelja Energia grupiga seotud ettevõtet - liitis halduskohus täna sellesse menetlusse ka möödunud aasta lõpus laekunud Eesti Elekter ASi samasisulise kaebuse.

«Praeguse seisuga on korraldus peatatud kuni menetluse lõpuni,» sõnas Vilu. Küll märkis ta, et korralduse täitmise peatamine ei puuduta neid ehitus- ja projekteerimislubasid, mis Eesti Energial praegu seoses Tootsi Suursooga kinnistuga on. «Halduskohus saab praegu anda hinnangu ainult sellele, mis oli vaidlustatud - kas korraldus on õige või ei ole,» märkis kohtu pressiesindaja.

Ka otsustas kohus pikendada osapooltele seisukohtade esitamise tähtaega, mis on nüüd 3. veebruari asemel 9. veebruar. Küll aga juhtis Vilu tähelepanu sellele, et tänane õiguskaitse otsus on edasikaevatav. «Praeguse seisuga on 15 päeva aega esitada määruskaebus ringkonnakohtule,» sõnas Vilu.

Vaidluses Nelja Energia gruppi esindava vandeadvokaadi Allar Jõksi sõnul tähendab tänane halduskohtu otsus, et kohtu arvates võib valitsuse korraldus kaebajate õigusi rikkuda.

«Kohus selgitas, et kinnistu võõrandamise viisi otsustamine vaidlustatud korraldusega võib rikkuda kaebajate õigusi omandada kinnisasi avalikul enampakkumisel, mistõttu võib olla rikutud kaebajate õigust võrdsele kohtlemisele, ausale konkurentsile ning ettevõtlusvabadusele,» rääkis Jõks. Vandeadvokaat märkis, et turumajandus ei tähenda, et riik võib riigiettevõttele anda meelevaldselt konkurentsieelist.

Valitsuse eelmise aasta lõpus tehtud otsus on tekitanud palju pahameelt Eesti Energia konkurentides, erasektori tuuleenergia tootjates, kes leiavad, et riik on loonud sellega ebavõrdse konkurentsieelise. Tuuleettevõtted on pöördunud nii Euroopa Komisjoni kui kohtu poole, kuna on seisukohal, et tegemist on olnud riigiabi andmisega, sest Eesti Energia on saanud kinnistu ebatavaliselt madala summa eest.

