Maxima meelitas Rimist tippjuhi üle

Põdra vastutusalasse hakkavad kuuluma Maxima jaeketi 75 kauplust, kaheksa kulinaariatsehhi ja logistikakeskus.

«Täna töötab neis struktuurüksustes ligi 3700 inimest ehk 90 protsenti meie jaeketi töötajatest. Üks peamistest Marko väljakutsetest uuel ametikohal on tagada, et kõigi need ühe keti lülid töötaksid sujuvalt ühtse tervikuna. Tema tööülesannete teine ja vähemalt sama oluline pool on seotud tõhususega – peame igal sammul saavutama soovitud tulemuse efektiivselt ehk kulutades võimalikult vähe vahendeid, olgu nendeks siis töötunnid või raha,» ütles Maxima Eesti peadirektor Vygintas Šapokas pressiteates.

Viimase kaheksa aasta jooksul töötas Marko Põder Rimi Eesti Food AS-is, alates aastast 2011 juhtis ta kõiki Rimi kauplusi.