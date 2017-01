Puusaag: dividendidele tuleks kehtestada vabatahtlik sotsiaalmaks

«Kõik ettevõtlustulu saavad residendid Eesti Vabariigis peaksid maksma soovituslikult vähemalt 16,5 protsendist sotsiaalmaksu endaga seotud ettevõtete summaarsest dividenditulust,» leiab Puusaag.

«Teisest otsast oleks see sotsiaalmaks piiratud sotsiaalmaksu laega. Seega ettevõtja, kes on maksnud sotsiaalmaksu sotsiaalmaksu lae mahus, ei pea rohkem tõestama, milline on tema töösuhe ettevõtetega, kust ta saab dividenditulu või ka lihtsalt tulu mistahes alusel.»

Loe Puusaagi täispikka arvamuslugu Äripäevast.