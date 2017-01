Uute liisingute maht kasvas mullu Eestis 17 protsenti

Enim kasvasid eelmisel aastal masinate ja seadmete (20 protsenti) ning sõidukite (18 protsenti) finantseerimine. Masinad ja seadmed moodustavad kogu liisingfinantseeritavatest varadest 30 protsenti, sõidukid 46 protsenti ning veokid ja bussid 20 protsenti.

Eesti liisinguturu portfelli jääk aastal 2016 oli 2 291 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam, kui aasta varem. Märkimisväärne on Liidu liikmete hea krediidiportfelli kvaliteet. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on vaid 0,5 protsenti kogu portfellist.

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrumendi korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell kasvas aastaga 2 protsenti ja jõudis 314 miljoni euroni.

Eesti Liisingühingute Liidul on üheksa liiget. Liisinguturu kogumahust katavad liikmed hinnanguliselt 98 protsenti.