Eesti Meedia sai kohtus Leedu konkurentsiameti üle võidu

Esimese astme kohus rahuldas neljapäeval osaliselt Eesti Meedia apellatsioonkaebuse. Leedu konkurentsiameti algse otsuse järgi ei oleks kontserni Leedu tütarfirma tohtinud osta kuulutusportaali Diginet, nüüd aga peab amet käivitama uue uurimise ning seejärel tegema uue otsuse.

«See oli oodatud otsus. Olime algusest peale veendunud, et oleme asju ajanud korrektselt ja täitnud kõiki Leedu seadusi,» ütles Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann BNS-ile. Ta märkis, et menetluse alustamise üheks põhjuseks oli suure tõenäosusega ka asjaolu, et Eesti Meedia konkurendid nägid tublisti vaeva negatiivse fooni loomisega.

Vaidlus puudutab tehingut, millega Eesti Meedia Leedu tütarfirma omandas Lõuna-Aafrika firmalt Naspers ettevõtte Allegro Baltics, millele omakorda kuulus Eesti portaali kv.ee omanik Allepal ning Leedu portaalide omanik Diginet.

Eelmise aasta mais otsustas amet, et Digineti ostutehingut ei saanuks üldse toimuda ning see tuleb tagasi pöörata. Eesti Meedia otsusega ei nõustunud ning märkis muuhulgas, et tehingut tagasi pöörata oleks sisuliselt võimatu.

Eesti Meediale kuulus Leedus muuhulgas ka uudisteportaal 15min ja kuulutuste- ja reklaamiportaal Plius. Diginetile kuulusid mitmed spetsialiseerunud ja üldised kuulutusteportaalid.

Vastavalt tehingu osapoolte käivetele ei pidanud ettevõtted selleks Leedu konkurentsiameti luba saama. Hiljem hakkas konkurentsiamet aga kahtlustama, et konkurentsiolukord kuulutusturul võis tehinguga saada häiritud.