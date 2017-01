Baltic Horizon Fond ostab 14,6 miljoniga uue büroohoone Vilniuses

Müüjaks on ettevõtte YIT Kausta būstas, mis kuulub Soome YIT Corporation gruppi, teatas ettevõte börsile.

Fond ja YIT Kausta būstas on kohustatud sõlmima ostu-müügilepingu 31. märtsiks 2017, kui ehitustööd on selleks hetkeks lõpule viidud. Hoone omand läheb fondile üle pärast notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist. Lepingujärgne hind on 14,6 miljonit eurot, mis teeb sisenemise tootluseks 7,22 protsenti. Müüja tagab kahe aasta jooksul hoone esialgse äritulu.

Duetto I asub Vilniuse teises büroo- ja kõrghoonetega paiknevas piirkonnas, äsjavalminud läänepoolse ringtee läheduses. Duetto I büroohoone on 10-korruseline, maa-aluse parklaga. Büroohoone väljarenditav pindala on 8325 ruutmeetrit. Hoonel on A-klassi energiatõhusus. Ankurüürnikeks on Lindorff ja Pernod Ricard.

Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist saab fond ostuoptsiooni kõrval asuva büroohoone Duetto II omandamiseks pärast selle valmimist.