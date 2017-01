Ülevaade: nende maksumuudatustega läheb Sester täna valitsusse

Esimene ettepanek on piirata rahvusvaheliste kontsernide kasumite väljaviimist Eestist laenude kaudu. Kuigi emafirmal tuleb laen tütarettevõttele tagasi maksta, võivad need pikaks ajaks venima jääda, mistõttu on sisuliselt tegu maksuvabalt kasumi väljaviimisega.

Selle tõkestamiseks plaanib Sester alates 2018. aastast kehtestada niinimetatud panditulumaksu, mida firmad peavad tasuma kontsernisiseselt raha laenates.

Selle tarvis tuleb luua laenu ülempiir, mida ületavad laenusummad maksustatakse kontserni jaoks 20-protsendilise panditulumaksuga. Kui laen teatud perioodi, näiteks kahe aasta jooksul tagasi makstakse, siis tagastab riik ka tasutud panditulumaksu.

Teine ettepanek, mis on meedias viimastel päevadel ehk enim kirgi kütnud, puudutab firmaautode maksustamist ja värvilisi numbrimärke. Sesteri soovib 2018. aasta algusest kaotada sõidupäevikud, küsida segakasutuses olevate sõiduki omanikelt erisoodustusmaksu vastavalt auto võimsusele. Kõige enam on vastukaja saanud ettepanek muuta ainult ettevõtluses kasutatavate sõidukite numbrimärgid erivärviliseks.

Ettepanekute eesmärk on muuta firmaautode maksustamise süsteemi pettusekindlamaks ja selgemaks ning vähendada ettevõtjate jaoks halduskoormust.

Kolmanda ettepanekuna jõuab täna valitsuskabineti lauale kava, millega tahetakse langetada küpsete firmade tulumaksumäära 14 protsendile. Madalat maksumäära hakkab riik arvutama eelneva kolme aasta jaotatud kasumi baasil. Sesteri sõnul on küpsusfaasi jõudnud ettevõtted ülekapitaliseeritud, jaotamata kasumi kogumaht suureneb iga-aastaselt ja potentsiaalne maksutulu jääb riigil kogumata. Seetõttu peaks neile firmadele kehtestama madalama maksumäära, mis motiveeriks ettevõtteid dividendipoliitikat muutma.

Neljanda ettepanekuna viib Sester valitsusse kava, millega tahetakse muuta füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine ja aruandluse korraldamine lihtsamaks. Eesmärk on muuta FIE-dena tegutsemine atraktiivsemaks ja toimivamaks, laiendades töötajatele kehtestatud maksusoodustusi või sotsiaalseid tagatisi ka FIE-dele.

Viienda ettepanekuna soovib Sester luua bürokraatiavaba ettevõtlusvormi väikeettevõtjatele. Selle tarvis on kavas käivitada 2018. aasta algusest ettevõtluskonto süsteem, mille saaks füüsiline isik kasutada teenuste ja kauba müügiks teistele füüsilistele isikutele ning kauba müügiks juriidilistele isikutele kuni 25 000 euro ulatuses aastas. Ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu maksustab riik Sesteri plaani järgi madalama 20-protsendilise maksumääraga, kusjuures see katab nii tulu- ja sotsiaalmaksu kui kohustusliku kogumispensioni makse.

Kuuenda ettepanekuna tahab Sester muuta aktsiaoptsioonide maksustamine paindlikumaks, kui ettevõte müüakse tervikuna uuele omanikule. Praegu peab töötaja hoidma optsiooni vähemalt kolm aastat, et selle realiseerimist erisoodustusena ei käsitletaks. Ministeeriumi kava näeb aga ette, et optsioone maksustataks enne kolmeaastase perioodi lõppu vaid osas, mida pole müügi hetkeks välja teenitud.