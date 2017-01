Eesti Energia võib hakata Marokole põlevkivitehnoloogiat müüma

«Maroko on üks põlevkivirikkaimatest riikidest maailmas, kuid enda varusid ei ole nad seni kasutusele võtnud ja riik impordib valdava osa vajaminevast energiast,» ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter BNS-ile.

Sutter kohtus hiljuti ka Maroko suursaadikuga.

«Tutvustasime kohtumisel Eesti unikaalset ja pikaajalist põlevkivialast oskusteavet,» rääkis riikliku energiakontserni juht.

Ta märkis, et kuna Maroko otsib aktiivselt võimalusi oma energiasektori arendamiseks, võib Eestil tekkida seeläbi võimalus põlevkivialase oskusteabe müümiseks.

«Suudame pakkuda erinevaid uuringuid ja teenuseid alates geoloogilistest uuringutest lõpetades projektiarendusteenuse ja unikaalse Enefit tehnoloogiaga põlevkivi töötlemiseks,» rääkis Sutter.

Leppe uurimaks Maroko põlevkivi sõlmis Eesti Energia Marokoga juba 2010. aastal, see andis Eesti Energiale kolmeks aastaks õiguse uurida teatud Maroko põlevkivivarusid.

Maroko põlevkivis peituva õli kogust hinnatakse 50 miljardile barrelile, mis on maailma riikide hulgas juhtivaid põlevkiviõli koguseid. Marokos on põlevkivivarusid tuvastatud kümnes asukohas, kuid paremini on uuritud neist kaht, Tangieri ja Timahditi varusid.

Sutter on varem öelnud, et Eesti Energia on seni jaganud põlevkivialast oskusteavet rohkem kui 10 riigiga üle maailma ja plaanib seda teha ka tulevikus. Põlevkivialaseid uuringuid ja koostööd on tehtud Türgis, Myanmaris, Egiptuses, Iisraelis, Tais, Indias, Kasahstanis, Uruguays, Jordaanias, Ameerika Ühendriikides, Marokos, Mongoolias, Hiinas ja Serbias.