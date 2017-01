Helsingi börsi käive Tallinna omast pea 800 korda suurem

Helsingin Sanomat kirjutab, et Helsingi börsi käive oli eelmisel aastal 121 miljardit eurot. Tallinna börsi käive oli eelmisel aastal 159 miljonit eurot.

Helsingi käiberekord on aastast 2007 – 394 miljardit eurot. See on ka üks kahest aastast, mil meie börsi aastane käive oli üle miljardi euro – täpsemalt 1,5 miljardit eurot ehk siis kahe börsi käivete erinevused olid siis «ainult» 258 korda. Tallinna börsil oli kõige suurema käibega, 1,9 miljardit eurot, 2005. aasta. Sel aastal viidi börsilt minema Hansapank ning detsembris tuli börsile Tallink.

Juba paarkümmend aastat on aktiivseimalt kaubeldav aktsia Helsingi börsil Nokia, mille käive oli eelmisel aastal 28 miljardit eurot ehk 176 korda suurem kui oli Tallinna börsi kogukäive. Nokia keskmine päevakäive oli eelmisel aastal 112 miljonit eurot olles vaid kolmandiku võrra väiksem, kui kogu Tallinna börsi aastane käive.

Kauplemisaktiivsuselt teine aktsia oli eelmisel aastal Fortumi aktsia keskmiselt 33 miljoni euroga päevas.

Nokia on ka kõige rahvusvahelisema omanikkonnaga börsiettevõte Soomes. Välismaalastele kuulub 82,5 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Helsingi börsil tervikuna oli välismaalaste osakaalbörsiettevõtete aktsionäride ringis eelmise aasta lõpu seisuga 39 protsenti.