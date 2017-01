Hiina multimiljardär: Trump võitis, kuna USA panustas liigselt sõjapidamisele ja Wall Streetile

Internetikaubamajade keti Alibaba asutaja Jack Ma rääkis Davosis toimuval Maailma majandusfoorumil ajakirjanikele, et USA on viimase 30 aasta jooksul keskendunud liiga palju Wall Streetile ja sõjapidamisele. See on aga suurendanud majanduslikku ebavõrdsust ja sellest tulenevat rahulolematust, mis viis ka Trumpi võiduni, vahendab Business Insider.