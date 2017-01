Tullio Liblik kavandab Saaremaale pereturismikeskust

Merikotka 1 kinnistule ehk praegusele tühjale muruplatsile Tuulte Roosi bussipeatuse taha rajatava WOW! Keskuse kontseptsiooni kohaselt on see ajaveetmisekoht nii lastele kui ka täiskasvanutele, sealhulgas ka päris eakatele inimestele.

«Saab ka ronida, käsikivi ringi ajada, paadiga sõuda, keskusesse tuleb ka Skandinaavia ja Baltikumi esimene selfidroom ja laste sünnipäevade tuba – ühesõnaga on see päris kirju pilt, mis sinna tuleb ja kõik on hästi läbi mõeldud,» sõnas Liblik.

Kirjeldatud pereturismiatraktsioon võtabki enda alla poole keskusest. Ülejäänud hoonesse peaks Libliku andmeil tulema ka töötukassa Saaremaa osakonna uued ruumid.

«Ses osas on läbirääkimised käimas, aga neile vajaliku suurusega pinna oleme keskusesse juba joonistanud,» sõnas Liblik.

Keskusesse tuleb ka toidu- ja esmatarbekaupade kauplus. Keskusele teisele korrusele on kavandatud spordisaal.

«Linnaga on hoonestusõiguse leping sõlmitud, praegu on käsil projekteerimine ja eskiisini oleme juba jõudnud,» ütles Liblik. Ehituseks läheb kohe, kui läbirääkimised rentnikega «lukus». Plaani kohaselt peaks keskus avatama 2019. aastal, kuid Liblik loodab, et ehk on see valmis juba järgmisel, 2018. aastal.

Keskuse rajab ettevõtja oma rahaga.