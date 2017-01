Nordica oli mullu umbes 15 miljoni euroga kahjumis

Ehkki aasta tulemused pole veel täielikult kokku löödud, on suurusjärgus teada, et mullune kahjum jääb prognoositud 15 miljoni euro piirimaile. Nulli plaanitakse jõuda 2019. aastaks, nii et aasta-aastalt peaks kahjum umbes poole võrra vähenema.

Nordicaga lendas möödunud aastal Tallinna kaudu 365 179 reisijat. Lennufirma andmetel oli nende aastane keskmine liinilendude turuosa 18 protsenti, mis selle aasta alguseks küünib juba 21 protsendini ning kui arvestada sisse ka LOT, siis 25 protsendini.

