Krüptorahaskeemi Eesti juht: see pole püramiidskeem, vaid võrkturundus

«Kui ükskõik mis tootel on väga suur nõudlus, mis meie puhul on reaalselt olemas, lükkab see ükskõik millist väärtust üles. Krüptovaluutadel detsentraliseeritud versioonis on piirkogus valuutat, mida inimene võib endale soetada, ning asi on lihtne – bitcoin tõusis ligi 12 miljonit korda, mis on maailma ajaloo parim investeering,» selgitas Nurm Äripäevale krüptorahaskeemi toimimist.

«Me oleme samal baasil loodud coin, aga meid eristab see, et me oleme uus coin turul, mis on ettevõtte bilansiga lausa tagatud. Me rääkisime inimestele kolm kuud tagasi, et on üks krüptovaluuta maailmas, mis arvatavasti poolteist kuud hiljem hakkab päris kenasti väärtuses kasvama, kasvab iseseisvalt, toetuvalt rakendatavusele, toetuvalt sellele, et meil on e-rahakotid. Meil on kõik vajalik, et hoida neid samu coin´e meie endi arvutites.»

Loe pikemalt Äripäevast.