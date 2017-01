Sõnajalad hakkavad Ida-Virumaal tootma tuulikuosi

Eleoni juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul on nende suur eesmärk Eestis uue tööstusharu loomine. «Suurte elektrituulikute tootmisega kaasneb Eestis 1500 uut töökohta, positiivne mõju majandusele on 1,5 protsenti SKT-st,» märkis Sõnajalg Saarte Häälele.

Remeks on Oleg Sõnajala hinnangul Eesti tuulikutööstusele sobivaim partner, sest nad täidavad neile olulised kolm kriteeriumi: sobiva kvalifikatsiooniga tööjõu olemasolu, vajalik kompetentsus ja seadmete park, ning hea logistiline asukoht. «Ida-Virus on meil käimas referentspargi ehitus ja tulevikku silmas pidades on tuulikute ekspordiväravaks Sillamäe sadam,» selgitas Sõnajalg.

Tootmine Aidu referentspargi tarvis tegelikult juba käib, kinnitas tuuleenergia ettevõtja.

Eleoni tuulikute pikaaegne äriplaan rajaneb ekspordil. «Hilisemas faasis tähendab see tervete tuuleparkide müümist koos hooldusteenusega, ent näiteks järgmises etapis alustame uudse tuuliku torni detailide tootmist tuulikutootjatele väljaspool Eestit,» märkis Oleg Sõnajalg.