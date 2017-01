Eesti Energia vastulause tuuleettevõtetele: me elame turumajanduses

Väide 1: «Ebaõige konkurents»

Kommentaar: Tegemist pole ebaõige konkurentsiga. Esiteks, me elame turumajanduses ning riigi äriühing võib konkureerida turul koos teiste turuosalistega. Ka riigil ei ole investorina keelatud pakkuda erainvestoritele konkurentsi, kui ta nõuab sarnaselt erainvestoriga investeeringult mõistlikku tootlust, mida riik antud juhul on teinud.

Lisaks vastab riigi poolt investeeringu tegemiseks kasutatava kinnistu hind turutingimustele ning muudele EL konkurentsiõiguses esitatud nõuetele. EL toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 sõnastusest, EL konkurentsiõiguse üldpõhimõtetest ja Euroopa Komisjoni uusimast riigiabi mõistet käsitlevast teatisest (vt teatise lõiku 103) tulenevalt on ka Komisjon asunud seisukohale, et maa võõrandamise korral on põhimõtteliselt rahuldav sõltumatu eksperdi tehtud hindamine turuväärtuse kindlaksmääramiseks üldtunnustatud turunäitajate ja hindamisstandardite (sh võrdlusanalüüsi) alusel.

Käesoleval juhul ongi vastava maa turuhind määratud kindlaks vastava ala eksperdi poolt võrdlusanalüüsi alusel ning vastavat hinnangut on täiendavalt sõltumatu audiitor kontrollinud. Seega on selge, et tehing vastab turutingimustele.

Väide 2: «See on praktiliselt ainuke piirkond Eestis, kuhu saab suure tuulepargi ehitada,» sõnas Jõks, viidates kaitseministeeriumi riigikaitsepiirangutele, mis annavad tuulepargi arendajatele vaid Pärnu- ja Viljandimaal vabamad käed.

Kommentaar: Tootsi tuulepargi arendusala moodustab 35 protsenti Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus määratud aladest, kuhu saab Pärnumaal tuuleparke arendada. Seega ülejäänud 65 protsenti Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu aladest on võimalik veel välja arendada.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste kirjutas Pärnu Postimehes, et Pärnumaal on veel vähemalt 10 arendusala kuhu tuuleparke rajada.

Lisaks riigikaitsepiirangutest vabadele uutele maa-aladele (eelpoolviidatult näitena Pärnu maakonnas, kus asub ka Tootsi tuulepargi kompleks), on Eesti Energia andmetel ehitusõigus lisaks vähemalt kahel arendusprojektil, millele uued Eesti riigikaitselised piirangud ei kehti. Need on: a) Aidu tuulepargi kompleks ja b) Purtse tuulepark

Täiendavalt plaanib AS Vaivara Wind 2018. aastal rajada 32 tuulikust koosneva tuulepargi Vaivara valda ning Oleg ja Andres Sõnajalg plaanivad pärast Aidu tuulepargi valmimist (2019. aastal) rajada Mustanina külla 85 tuulikuga tuulepargi.

Väide 3: «Avalikku ressurssi ei tohiks üldiselt jagada otsustuskorras läbipaistmatult.»

Kommentaar: Riik on vaba kasutama oma vara ettevõtluses eeldusel, et seda tehakse turuinvestori põhimõtetel. Praegusel juhul on riik käitunud erainvestori põhimõtetel, nõudes kõigilt oma investeeringutelt, sh 09.12.2016 korralduses viidatud investeeringult turupõhist tootlust. Riigi kui omaniku ja investori eesmärk ei ole sarnaselt erainvestoriga investeeringuotsust tehes ühekordne tulu maa müügist, vaid pikaajaline tulu ettevõtlusest, mis ületab maa müügist saadavat tulu.

Valeväide 4: «Mis on aga veel olulisem, on see, et ta ei ostnud seda raha eest, vaid ta annab selle eest riigile aktsiad, mis tähendab seda, et tegelikult raha ei liigugi,» sõnas Jõks.

Kommentaar: Mitterahaline sissemakse on majanduses tavapärane tegevus ning sellisena lubatud ka riigi äriühingute puhul. Investeerimata raha ei tooda mingit lisandväärtust, veelgi enam, sellise raha väärtus ajas väheneb inflatsiooni tõttu.