Maksuamet jääb mõneks ajaks juhita

Maksu- ja tolliameti eelmise juhi Marek Helmi järglase leidmine on osutunud arvatust keerulisemaks ülesandeks.

Riigikantselei andis teada, et tippjuhtide valikukomisjoni koosolekul otsustati maksu- ja tolliameti juhi konkurss kuulutada luhtunuks, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsleri kohale on sõelale jäänud kaks kandidaati.