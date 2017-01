Värvilised numbrimärgid ajavad ühed ettevõtted pöördesse, teistel on kama

Usaldamatus ettevõtjate vastu

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tegevjuht ja ettevõtja Raivo Altmets ütles, et firmaautode erimärgistamine on väga pahupidine mõtlemine. «See oleks sama, kui ettevõte annaks kõigile töötajatele, kelle pealt makstakse sotsiaalmaksu, teist värvi riietuse. Siis saab riik teada, kas töötajad käivad luuslanki löömas või tööl,» märkis ta, lisades, et selline käitumine näitab eelkõige riigi usaldamatust ettevõtjate vastu.

«See on klassiviha õhutamine, mis loob ühiskonnas usaldamatuse õhkkonda. Kellel seda vaja on,» küsis Altmets retooriliselt, öeldes, et tema ei ole suutnud välja mõelda ühtegi loogilist põhjendust, mille või kelle jaoks ainult ettevõtluses kasutatavate autode teist värvi numbrimärgid kasulikud oleks. Tema sõnul peaks riik pigem kaotama sõidupäevikud ja kehtestama arusaadava erisoodustusmaksu süsteemi.

Ettevõtja ja endine Marek Strandberg oli aga veelgi kriitilisem ning ütles, et see on väga rumal idee. «...ma vabandan, aga tundub, et riiklikult on korralikult lolliks mindud,» kommenteeris Strandberg sotsiaalmeedias ministeeriumi kavatsust. «Digiajastu värvipottidega tohmanid.»

Ta ironiseeris edasi, et järgmine samm on see, kus ettevõtjad käiksid ringi, olles ka ise märgistatud. «Näiteks erkkollase ja kaugele paistva kolmnurgaga, mis tuleb õmmelda väliriiete peale. Siis hiljem ka pintsaku peale.»

«Äkki peaks need rahandusministeeriumi ametnikud ja IRLi asjakohased poliitikud, kes sellise autovärvimise lollusega välja on tulnud, lihtsalt ise ära värvima. Siniseks...ei, pigem ikka punaseks. Ikka, et oleks eemalt näha ja oskaks eemale hoida,» pakkus ta.

Suurt probleemi ei näe

Samas suure masinapargiga telekomiettevõtted suhtuvad ministeeriumi plaani külma rahuga. «Meie jaoks polegi ilmselt sedavõrd oluline, kas auto registreerimisnumbri värv on valge või kollane. Meie ettevõtte autod kannavad niikuinii Telia värve ja reklaame ning tõenäoliselt saavad kõik aru, et tegu on firmaautodega,» väljendas Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf ettevõtte seisukohta.

Siiski tõi ta negatiivse küljena välja, et uute numbrimärkide paigaldamine tooks kaasa üksjagu kulusid. Kuna neil on firmaautosid üle 200, tähendaks see tema sõnul 20 000 suurust lisakulu, kui märkide vahetamiseks peaks minema.

Ka teine suur telekomifirma Starman ei näe näiteks kollastes numbrimärkides probleemi. «Meil on autopargis 58 autot, mis on kõik Starmani logodega märgistatud. Juhul kui sinna juurde tuleb tavapärasest erinev numbrimärk, siis see ei mängi meie jaoks erilist rolli,» ütles firma kommunikatsioonijuht Kristi Reiland.

Kaks suurte ettevõtete esindusorganisatsiooni ehk Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit tõdesid samuti, et värvilistest numbrimärkidest on märksa olulisemaid küsimusi, mida firmaautode puhul käsitleda tuleks. Üks asi on sõidupäevikute kaotamine ja terviklahenduse väljatöötamine, mis muudaks maksustamise süsteemi selgemaks ja vähendaks firmade halduskulu.

Kaubanduskoja juht Mait Palts rõhutas, et oluline on see, mille alusel firmaautode omanikud hakkama tulevikus maksma erisoodustusmaksu. Ministeeriumi praeguse plaani kohaselt muudetakse süsteem selliseks, et segakasutuses oleva auto erisoodustusmaks sõltub masina võimsusest. Seda ettepanekut Palts ka toetab.

Ministeeriumi plaanides valitseb ebaselgus

Rahandusministeerium ei soovinud täna põhjendada, miks nad värvilisi numbrimärke autodele soovivad ja mille tarvis see vajalik on. Lisaks puudub selgus, mis värvi numbrimärke võiksid firmaautod kasutama hakata.

«See on alles väga esialgne kava. Numbrimärgid on üks võimalik tähistamise viis, mis aitab eristada vaid töökasutuses sõidukeid, millel on oluline maksusoodustus. Eelnõu ettevalmistamine ja kooskõlastusringid on alles ees, kindlasti ootame kõiki ettepanekuid. Muuhulgas ei oota me sellelt maksutulu,» ütles ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Liisi Poll.

Muuhulgas tühistas ministeerium täna toimuma pidanud pressibriifingu, kus lubati lisaks firmaautodele anda ülevaade mitmest olulisest maksumuudatusest, millega rahandusminister Sven Sester neljapäeval valitsusse läheb.

Praegu kasutavad teist värvi numbrimärke näiteks välisesinduste juhid ja diplomaatiline korpus, kelle autodel on sinine numbrimärk. Must numbrimärk on vanasõidukitel, punane numbrimärk võistlusautodel. Mopeedid kannavad rohelisi numbrimärke.