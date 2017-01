Repinski lähebki Eesti Ekspressi vastu kohtusse

Repinski sõnas, et läheb ajalehe vastu kohtusse kui ettevõtja, mitte kui poliitik, kes oma maine või häälte pärast muretseb. «Olen alati ennast eelkõige talumeheks pidanud, farm on minu senine elutöö ning kahjuks näen, kuidas mõned inimesed soovivad seda hävitada,» rääkis Repinski. Ta rõhutas, et Eesti Ekspress ja seal sõna võtnud inimesed on ettevõttele tekitanud tõsist ja põhjendamatut kahju.

«Olen koos perekonnaga Konju kitsefarmi nullist üles ehitanud ning võtan vastutuse enda ettevõtet ja ühtlasi teisigi väikeettevõtjaid kaitsta sarnaste olukordade eest,» selgitas kitsefarmi omanik. Ta lisas, et kohtusse plaanib ta minna ka valeväiteid esitanud Ekspressi allikate vastu.

Ta sõnas, et kohtus on parim võimalus jõuda tõeni. «On selge, et kohtus kooruvad asjad paremini välja kui ajaleheveergudel ja mina olen selleks valmis,» kinnitas Repinski. Ta lisas, et kui varasemalt püüdis ta tema vastu esitatud süüdistusi pikemalt lahata ja kommenteerida, siis nüüd otsustas ta oma selgitused anda otse ja konkreetselt kohtus.

«Usun Eesti õigussüsteemi ja sellesse, et minu ettevõtte teemaatika saab seal viimaks lõplikult lahendatud,» sõnas 18 päeva maaeluministri ametit pidanud keskerakondlane.

Repinskile ministrikoha maksma läinud skandaal Konju kitsefarmi ümber lahvatas samal päeval, kui ta uue valitsuse esimese maaeluministrina ametisse nimetati. Skandaali põhjustas Eesti Ekspress lugu, kus väideti, et Repinski kitsefarmi juust pärineb tegelikult Hollandist.

Kuigi keskerakondlane ütles, et loos on valeväiteid ja tegemist on laimuga, jõudisid sellele järgnenud nädalate jooksul meediasse veel lood Repinski teismeea kriminaalkaristusest ja kindlustuspettusest. 6. detsembril ehk 18 päeva pärast ametisse astumist andis Repinski teada ametist taandumisest. Tema koha maaeluministrina võttis üle erakonnakaaslane Tarmo Tamm.

Ka pärast seda on Eesti Ekspress jätkanud Konju kitsefarmi juhtumi uurimisega. Värskeim lugu, mis keskendus taas Konju kitsefarmis valitsevate olude kirjeldamisele, ilmus Ekspressis täna. See sai arvatavasti ka viimaseks kaalukeeleks, miks Repinski on otsustanud kohtutee ette võtta.

