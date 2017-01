IMFi juht: populismi vastu aitab jõukuse suurem ümberjagamine

«Poliitiliste otsuste tegijad peavad «Ei» ütlevate valijate tagasiside läbi analüüsima ning vaatama seejärel, mis teha annab,» ütles Davosis Bloombergi paneeldiskussioonis «Surve all ja vihased: kuidas lahendada keskklassi kriisi» osalenud Lagarde.

Tema sõnul võiks rakendatavate meetmete seas olla fiskaalsed ja struktuursed reformid.

«Kuid see peab olema detailne, see peab olema regionaalne, see peab keskenduma sellele, kuidas inimesed sellest kasu saavad ning tõenäoliselt tähendab see suuremat ümberjagamist, kui praegu,» selgitas IMFi juht, lisades, et ülemäärane ebavõrdsus on muutunud jätkusuutliku kasvu piduriks.