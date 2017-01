RKAS: Arsenali kinnistu müügitingimused olid tavapärased

«Siinkohal tuletame meelde, et AS Erika Neli likvideerimismenetluse käigus kuulutati 2012. aasta mais välja avalik kirjalik enampakkumine Tallinnas asuvate kinnistute Erika 4, 4c, Tööstuse 69b, 69c, 69d, 69e, Tööstuse 71 ja 71a võõrandamiseks alghinnaga 1,5 miljonit eurot,» märkis RKAS.

Pakkumiste esitamise tähtajaks oli kolm nädalat. Müügiperioodil tutvusid objektiga mitmed huvilised. Enampakkumise lõppedes esitati üks ostupakkumus summas 1,5 miljonit eurot ning sama aasta 12. juulil sõlmiti müügileping osaühinguga Arsenal Center.

Arsenali kinnistute müügiperioodi pikkus oli kolm nädalat, mis on RKAS-i sõnul tavapärane praktika. Äripäeva viide tähelepanuväärselt lühikese tähtajaga konkursile on põhjendamatu, millega seatakse kahtluse alla ettevõtte läbipaistev müügikorraldus. «Kinnitame, et RKAS toimib seadusi järgiva riigiettevõttena, mida on kõik senised auditid, sealhulgas riigikontrolli omad, ka tunnistanud,» seisab teates.