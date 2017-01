Uus kollektiivleping tõstab raudteetöölistele palka kuni 4 protsenti

Lepinguga pandi paika töötasustamise, töö- ja puhkeaja, sotsiaalsete garantiide ja muud küsimused. Läbirääkimiste käigus lepiti muu hulgas kokku 2- kuni 4-protsendilises palgatõusus, mis puudutab eelkõige keskmisest madalama töötasuga töötajaid, teatas Eesti Raudtee.

Eesti Raudtee juht Sulev Loo rääkis, et mullu septembris alguse saanud läbirääkimiste protsess oli pikaajaline ent ladus ning erimeelsuste osas jõuti kompromissini. «Tulemusliku ja efektiivse töökeskkonna säilitamiseks püüame madalama palgaga töötajate töötasu tõsta vähemalt inflatsiooni määra võrra.»

Eesti Raudteelaste Ametiühingu juht Oleg Tšubarov märkis, et tänases raudteele raskes olukorras ei olnud läbirääkimised lihtsad. «Raudteele spetsialiseerunud tööjõu leidmine Eestis on täna keeruline, töötajate kaotamine viiks ettevõtte praegusest veel suuremate raskusteni. Siin on oluline ka riigi toetus raudteesektorile,» täpsustas Tšubarov. «Arvestades kui oluline on kvalifitseeritud tööjõu säilitamine, on rõõm tõdeda, et Eesti Raudtee leidis võimaluse vähem tasustatud töötajate motiveerimiseks,» lisas ta.

Sõlmitud leping kehtib 2017. aasta lõpuni.