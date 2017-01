EAS: edaspidi paistab raha alles tunneli lõpus

Üheks põhjuseks on Euroopa toetuste vähenemine lisaks on põhjalikum planeerimine alati kasuks. «Ei ole mõtet kiiresti joosta, kui sa vales suunas jooksed. Oluline on paika panna plaan ja leida kõige mõistlikum viis selle realiseerimiseks,» märkis EASi kliendikeskuse arengunõustaja Jaanus-Peeter Palm.

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktori Tea Danilovi kinnitusel on oluline vaadate ettevõttete käekäiku tervikuna ning mitte toeteda ühte aspekti. «Mõni kitsaskoht võib muu edu nullida. Ettevõte on tervik ja sellisena tuleb teda ka käsitleda,» märkis Danilov EASi arenguprogrammi tutvustusel.

Edaspidi on ettevõtetel raha saamine EASilt keerulisem. «Raha paistab alles lõpuks,» märkis Palm.