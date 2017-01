Bigbanki juht nõustab vabal ajal toidu- ja mööblitootjaid

«Kui palju sa neid kogemusi ikka ise suudad teha? Esimene kokkupuude mentorlusega oli 2007. aastal kui osalesin Fontese programmis,» rääkis Kuus.

Ettevõtetel, keda Kuus EASi arenguprogrammi vahendusel nõustab, on olnud sarnased probleemid, kuigi nad tegutsevad väga erinevatel aladel. Peamisteks muredeks on just müügitöö ja välisturgudele minek. «Valvkonniti on nad väga erinevad, mul on mööblitootja, üks tootmisettevõte veel, lisaks IT-arendus ja toiduainetööstus,» märkis Kuus.

Ermatiko OÜ juhatuse liikme Erkki Konsa sõnul oli esialgu harjumatu olukord, kui tema ettevõttesse tuli plaane tegema inimene väljastpoolt. «Igal probleemil on mitu lahendust ja tõde selgubki arutelude käigus. Alati on hea kuulata ära mõnda kogenenumat inimest,» arvas ta.

Mööbli tootmisega tegeleva Ermatiko peamine kitsaskoht oli müük ja eksport, kuid selle tarbeks on vaja tegeleda ka tootearendusega. «Koostöö disaineritega oli seni olematu,» tõdes Konsa.

«Analüüsisime põhjalikult tootesortimenti, toodete kasumlikkus riikide ja partnerite järgi,» märkis Kuus.