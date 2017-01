Strandberg uutest firmaautode numbrimärkidest: riik on lolliks läinud

«...ma vabandan, aga tundub, et riiklikult on korralikult lolliks mindud,» kommenteeris Strandberg sotsiaalmeedias ministeeriumi kavatsust. «Digiajastu värvipottidega tohmanid.»

Ta ironiseeris edasi, et järgmine samm on see, et ettevõtjad käiksid ringi olles ka ise märgistatud. «Näiteks erkkollase ja kaugele paistva kolmnurgaga, mis tuleb õmmelda väliriiete peale. Siis hiljem ka pintsaku peale.»

Strandberg jätkas, et kuna ettevõtjad on väga olulised riigi tulude teenimiseks, siis peaksid ettevõtjad olema pideva jälgimise all, et nad ikka kogu aeg kasumit suudaksid teenida. «Nad tuleb koondada riigi kontrolli all olevatesse kontsentreeritult toimivatesse ettvõtluskeskustesse. Kindluse mõttes tuleb nad ka kiibistada või tätoveerida käsivarrele ettevõtja unikaalne kood....»

«Äkki peaks need rahandusministeeriumi ametnikud ja IRLi asjakohased poliitkiud, kes sellise autovärvimise lollusega välja on tulnud, lihtsalt ise ära värvima. Siniseks...ei, pigem ikka punaseks. Ikka, et oleks eemalt näha ja oskaks eemale hoida,» kirjutas ta.

Rahandusministeerium soovib 2018. aasta algusest kehtestada nõude kasutada üksnes ettevõtluses kasutatava sõiduauto eristamiseks tavanumbrimärkidest erinevat teist värvi numbrimärki. Samasuguse nõude kehtestaks riik ka kõikidele avaliku sektori sõiduautodele, mida kasutatakse vaid ametisõitudeks.