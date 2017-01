EAS jagab arenguprogrammi kaudu ettevõtetele 73 miljonit eurot

Programmi sihtgrupp on vähemalt 8 töötajaga ja 3 aastat tegutsenud ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkondades. Arenguprogrammis osalemise tulemusena oodatakse, et ettevõtte müügikäive ning lisandväärtus kasvab kolme aasta jooksul keskmiselt vähemalt 10 protsenti aastas.

EASi ettevõtte arenguprogrammiga liitus esimesel aastal enam kui 100 ettevõtet, kes plaanivad viie aastaga luua täiendavalt 115 miljonit eurot lisandväärtust Eesti majandusele ning kasvatada müügitulu kokku 400 miljoni euro võrra.

Enamik täna osalevatest ettevõtetest tegeleb tarkvaraarenduse, ehitusmaterjalide või mööbli tootmisega. Uute turgudena nähakse kõige rohkem Saksamaad, Rootsit ja Prantsusmaad.

2016. aasta jaanuaris algatas EAS ettevõtte arenguprogrammi, kuhu on oodatud osalema ettevõtted, kes soovivad oma tooteid arendada, välisturgudel läbi lüüa või uusi ärisuundi välja arendada. Programm pakub ambitsioonikatele ettevõtetele esmalt personaalset ärianalüüsi- ja nõustamisteenust ning seejärel ka võimaluse vastavalt oma eesmärkidele ning vajadustele toetust taotleda.

Kõige ambitsioonikamatel ettevõtetel, kelle arenguplaani on EAS heaks kiitnud, on võimalik taotleda ka rahalist toetust kuni 500 000 eurot. Esimesel aastal said rahalise toetuse 24 ettevõtet, teiste seas näiteks pakirobotite tootja Cleveron AS, disainkõlarite tootja Alfred & Partners OÜ, sõidukite haagiste tootja Respo Haagised AS, pehme mööbli tootja Ermatiko OÜ ja tarkvaraettevõte Mobi Solutions OÜ.