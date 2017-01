Hiina valitsus tunnistas esimest korda majandusnäitajate moonutamist

Kuigi Hiina korruptsioonivastane amet süüdistas Cheni andmete moonutamises juba kolm aastat tagasi, on eile avalikustatud raporti puhul tegu esimese korraga, mil Hiina tunnistab ametlikult oma majandusnäitajate võltsimist.

People´s Daily andmetel näitas Quifa aastatel 2011-2014 provintsi sissetulekuid reaalse tulemusega võrreldes umbes 20 protsenti suuremana. Samuti moonutati mitmeid muid olulisi majandustulemusi.

Pärast 2014. aastal lahvatanud skandaali viidi valitsusüksuses läbi muudatused ning nüüd peaks provintsi majandusstatistika väidetavalt peegeldama reaalseid näitajaid. Chen Quifa jäeti seejuures edasi ametisse.

Lianoning on ainuke Hiina provints, mille majandus mullu kahanes. Peamiselt rasketööstuse kehva seisu tõttu vähenes provintsi SKT mullu esimese kolme kvartaliga aastases võrdluses 2,2 protsenti.

Chen väitis partei väljaandele, et Lianoning ei suutnud mullu riiklikke majandus- ekspordi-, ja investeeringute kasvu eesmärke täita, kuna «provints oli varasematel aastatel keskvalitsuse poolt antud rajalt ning partei pragmaatiliselt teelt kõrvale kaldunud.»

«Ametnikud toodavad numbreid ja numbrid toodavad ametnikke,» lisas ta, viidates ideele, et oluliste andmete moonutamine soodsamas suunas võib aidata Hiina ametkondades kaasa karjääriredelil tõusmisele.

Hiina ametlikke majanduskasvunumbreid on aastaid küsimärgi alla pandud, kuna need on alati täitnud riigi varasemalt paika pandud eesmärke. 2016. aastaks prognoosis riik vähemalt 6,5protsendist majanduskasvu ning esimese kolme kvartali jooksul suudeti ametlike andmete järgi ka seda kurssi paraja varuga hoida. Neljanda kvartali ja täisaasta majanduskasvu statistika avalikustatakse käesoleva nädala reedel.