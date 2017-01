Puust ja punaseks: Millised autotootjad peavad kartma Trumpi tollimaksuähvardusi?

Nissan / AFP / Scanpix



Nissan (2015. aasta toodang Mehhikos: 822 948 sõidukit)

Nissan on autotootjatest Mehhikoga kõige tihedamalt ja pikaaegsemalt seotud - esimese tehase rajas Jaapani autotootja riiki juba pool sajandit tagasi.

Hetkel toodab Nissan Mehhikos peamiselt soodsama hinnaklassi Versa ja Sentra sedaane. Umbes poole oma Mehhiko kogutoodangust ekspordib Nissan USAsse.

General Motors / AFP / Scanpix

General Motors (2015. aasta toodang Mehhikos: 690 446 sõidukit)

Trump on kritiseerinud General Motorsit Mehhikos tootmise eest, samal ajal kui ettevõte on oma kodumaal viinud läbi suuri koondamisi. GM teatas 2015. aastal, et investeerib Chevrolet Cruze väikeautode tootmisesse Mehhikos 350 miljonit dollarit. Tegu on osaga suuremast, aasta varem avalikustatud 5 miljardi dollari suurusest investeerimisplaanist Mehhiko tehastesse, millega lubati riiki juurde tekitada 5600 töökohta. Mullu novembris teatas ettevõte, et koondab käesoleva aasta esimeses pooles USAs 2000 töötajat.

Fiat Chrysler / AFP / Scanpix

Fiat Chrysler (2015. aasta toodang Mehhikos: 503 589 sõidukit)

Fiat Chrysleri kontserni tegevjuht Sergio Marchionne teatas hiljuti, et Trumpi kaubandus- ja maksupoliitikaga seotud ebakindlus võib varem plaanitud investeeringud Mehhikosse edasi lükata. Samuti teatas ta, et kavatseb USA tehastesse investeerida miljard dollarit ning luua sellega riiki 2000 töökohta juurde. Marchionne kaalub ka pikapi Ram tootmise Mehhikost USAsse kolimist.

Volkswagen / AFP / Scanpix

Volkswagen (2015. aasta toodang Mehhikos: 457 517 sõidukit)

Volkswagen rajas oma esimese tehase Mehhikosse juba 50 aastat tagasi ning on teatanud, et ei kavatse hoolimata Trumpi ähvardustest Mehhikost USAsse töökohti üle viia. Ettevõttel on Mehhikos umbes 16 500 töötajat, kes ehitasid mullu lisaks pea poolele miljonile autole ka 345 000 mootorit. USAs on Volkswagenil Chattanoogas asuvas tehases vaid 3200 töötajat, kes ehitasid eelmisel aastal kokku 87 000 autot. Lähima paari aasta jooksul kavatseb Volkswagen USAsse investeerida üle 7 milljardi dollari. Eelmisel aastal avati Mehhikos luksusbrändi Audi 1,3 miljardit dollarit maksma läinud tehas, millest saab lähitulevikus ainuke paik maailmas, kus ehitatakse linnamaasturit Q5. Tehase tootmisvõimsuseks peaks olema 150 000 autot aastas.

Ford / AFP / Scanpix

Ford (2015. aasta toodang Mehhikos: 433 752 sõidukit)

Ford teatas käesoleva kuu alguses, et kriipsutab maha Mehhikosse 1,7 miljardi dollari suuruse tehase rajamise plaani ning lisab 700 miljoni dollari suuruse investeeringu abil USAs Michiganis asuvasse tehasesse 700 töökohta. Ettevõtte tegevjuhi Mark Fieldsi sõnul ei otsustatud seda tulenevalt Trumpi ähvardustest, vaid väikeauto Focus vähenevast populaarsusest, mistõttu polnud sellele uue tehase Mehhikosse rajamine otstarbekas.

Honda / AFP / Scanpix

Honda (2015. aasta toodang Mehhikos: 203 657 sõidukit)

Hondal on Mehhikos kaks tehast, mis toodavad lisaks autodele ka umbes 100 000 mootorratast aastas. Mehhikos toodetud sõidukid moodustavad alla 10 protsendi Honda USAs müüdud sõidukitest. Eelmise aasta oktoobris teatas Jaapani ettevõte, et kolib oma linnamaasturi CR-V tootmise Mehhikost USAsse.

Mazda / AFP / Scanpix

Mazda (2015. aasta toodang Mehhikos: 182 357 sõidukit)

Mazda hakkas Mehhikos autosid tootma alles kolm aastat tagasi, peamiselt ehitatakse Mehhikos USA turule mõeldud autot Mazda 3. Kõikidest USAs müüdud Mazdadest on umbes kolmandik toodetud Mehhikos.

Toyota / AFP / Scanpix

Toyota (2015. aasta toodang Mehhikos: 104 810 sõidukit)

Toyota plaanib oma Bajas asuva tehase tootmisvõimsuse tõsta järgmiseks aastaks 180 000 autoni. Samuti ehitatakse uut tehast Guanajuto linna, mille tootmisvõimsus peaks 2019. aastal valmides küündima 200 000 autoni aastas.

Mehhikos toodetud Toyotad moodustavad autotootja müügist USA turul vähem kui 10 protsenti. Järgneval viiel aastal plaanib maailma suurim autofirma investeerida USAsse 10 miljardit dollarit ehk sama palju kui eelmise viie aasta jooksul.