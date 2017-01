Vichmann müüs Euroopa Maja krõbeda hinnaga

On kõlanud oletused, et Leedu fond Lords LB Baltic Fund IV, mida juhib fondijuhtimise ettevõte Lords LB Asset Management, maksis hoone eest 30 miljonit eurot, kirjutab Äripäev.

Euroopa Maja, mille rentnikud on näiteks Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindused, müügihind võis olla isegi veidi kõrgem, kui on seni pakutud. Vähemalt nii arvab Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam, kelle sõnul olid ka nemad hoonest huvitatud.

Ettevõtja Marcel Vichmann ütles, et pakutud 30 miljonit eurot on suurusjärguna õige. «Ega siin suurt saladust ole. Hinnad on peaaegu avalikud ja kinnisvaraga tegelejatele lihtsasti kättesaadavad,» lausus Vichmann.

Ostuhuvilisi oli palju, kuid igaühele hind ei sobinud. «Finantsvõimekus oli väga oluline. Lords oli selles osas usaldusväärne ja oma ostusoovis kõige järjekindlam. Samas meie kui müüjate jaoks piisavalt paindlik,» rääkis Vichmann ja lisas, et hoone läks müüki, sest polnud enam lisaväärtust, mida sellele anda.

Millesse Vichmanni firma ostult teenitu investeerib, ei osanud ta öelda. «Ei ole veel otsustanud. Analüüsime erinevaid projekte. Võib-olla jääme ootama soodsamat aega.»