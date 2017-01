Rosimannus sai Arsenali keskuses varjatud osaluse

Tänaseks on selge, et ajal, mil Reformierakonna hilisem esimees Taavi Rõivas oli Riigi Kinnisvara nõukogu esimees, müüdi kunagise sõjatööstuse Arsenal kinnistud ettevõttele, milles aastaid oli varjatult sees ka Rosimannus, kirjutab Äripäev.

Mõjuka poliitiku investeering oli optsioonina varjatud tema hea tuttava, investeerimispankuri ja kinnisvaraarendaja taustaga Aadu Oja nimele, kes on kaubanduskeskuse omanikfirma Arsenal Center OÜ juht ja üks omanikest.

Seni Aadu Ojale kuulunud AO Arenduse osanikuks sai enne jõule Singapuri ettevõte Roy & Klas PTE.Ltd, mille taga on omakorda Rosimannus.

Rosimannus ütles lehele, et nad otsustasid tookord investeeringu vormistada optsiooni näol väga praktilistel ärilistel põhjustel. «Kogu arendus pidi toimuma täies elujõus Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja meil puudus täielik kindlus, et minu erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu arenduse ja teiste projekti investorite huve kahjustada. Tänaseks on keskus avatud ja kuuldavasti Keskerakond ka uus, aus ja erapooletu, seetõttu sai optsioon realiseeritud,» selgitas Rosimannus toimunut.

