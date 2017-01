Kredex andis mullu rekordkoguse ettevõtluskäendusi

Kui 2015. aastal tegi Kredex käenduste abil ettevõtetele kättesaadavaks 109,3 miljonit eurot täiendavat finantseerimist, siis 2016. aastal oli see summa 164,3 miljonit eurot, teatas Kredex.

See on Kredexi tegevusaja jooksul suurim summa, mis on ettevõtetele kättesaadavaks tehtud ühe aasta jooksul. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal käendust käibevahendite finantseerimiseks (43 protsenti mahust), investeeringute tegemiseks (38 protsenti) ja pangagarantiidele (19 protsenti).

Aasta kokkuvõttes olid mahud rekordilised, kokku väljastas Kredex käendusi 91,9 miljoni euro eest. Varasem rekord pärines aastast 2014 ning tollal ulatus käenduste maht 69,2 miljoni euroni.

Kokku käendas Kredex 2016. aastal 424 ettevõtte kohustusi, kes plaanivad luua 831 uut töökohta. Sektoritest tuleb selgelt esile töötlev tööstus, mille osakaal väljastatud käendustest moodustab umbes 40 protsenti.

Tähelepanuväärne on kasv ka alustavate ettevõtete finantseerimisel, eriti kui vaadata stardilaenu mahtude kasvu. Stardilaenu abil said alustavad ettevõtted 2016. aastal kokku finantseerimist 1,6 miljonit eurot, mida on 65 protsenti rohkem võrreldes 2015. aastaga, mil see summa oli 971 000 eurot.

Alates 2001. aastast on Kredex käendanud enam kui 3500 ettevõtte finantskohustusi summas 636 miljonit eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata täiendavaid vahendeid üle 1,2 miljardi euro.