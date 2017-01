Maksuamet võtab ette hotellides makstavad ümbrikupalgad

Hiljutine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmete seas läbi viidud uuring ümbrikupalkadest kinnitas senist teadmist, et ehitussektori järel on ümbrikupalga levinuim valdkond jätkuvalt majutus- ja toitlustussektor. Tervelt 67 protsendi uuringus osalenud ettevõtjatest hindavad majutust ja toitlustust ümbrikupalga maksmise poolest üheks probleemsemaks tegevusalaks, teatas MTA.

«Nõustamise eesmärk on ennetada vajadust kohapealsete kontrollide järele, aga anda ka ettevõtjale võimalus kõik töötajad ikkagi õigeaegselt töötamise registrisse kanda ning üle vaadata oma maksuasjad, et väljamaksed töötajatele oleksid õigesti deklareeritud,» selgitas MTA kontrolliosakonna talitusejuhataja Oscar Õun. Ameti töötajatel on plaanis mõned majutus- ja söögikohad ka läbi käia, kohapeal võtab ühe töötaja registreeringu kontroll alla minuti.

MTA-l on toitlustus- ja majutussektoriga selja taga juba varasem positiivne koostöökogemus, kui möödunud suvel võttis amet ühendust suurematel väliüritustel tegutsenud ettevõtjatega ja üle 1000 kirjaliku või suulise kontakti abil registreerisid ettevõtjad 1024 hooajalist töötajat.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhi Verni Loodmaa hinnangul on infovahetus liidu liikmetega ning koostöö MTA-ga aidanud oluliselt kasvatada sektori maksulaekumist. «Statistika näitab, et tööjõu ja käibemaksu laekumised on aasta aastalt kasvanud parema maksudistsipliini tõttu, seda nii toitlustuses kui ka majutuses,» selgitas Loodmaa.

MTA ning liit jätkavad ka edaspidi koostööd ja MTA teeb sarnaseid teavitusi ka tulevikus, et kõik töötajad töötamise registrisse jõuaksid. Registreerida tuleb ka ajutised hooajatöölised ning seda saab tööandja kiirelt ja mugavalt teha ka sõnumiga, inimese töötamise saab seejärel kinnitada seitsme päeva jooksul.