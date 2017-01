Ettevõtlusorganisatsioon: numbrimärkide värv on teisejärguline

«Me ise seda küll ei toeta, aga see on kokkuvõttes teisejärguline, missugused need numbrimärgid tulevad,» rääkis Kaubanduskoja juht Mait Palts. Rahanduministeeriumi plaan on märgistada ainult ettevõtluses kasutatav auto teist värvi numbrimärgiga. Nõue kehtiks ka avalike sektori sõiduautodele, mida kasutatakse vaid ametisõitudeks. Plaani kohaselt jõustuks see järgmise aasta alguses.

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Maria Murakas ütles, et teist värvi numbrimärgid on praegu vaid üks ettepanek, mida pole otsustatud. «Seda alles hakatakse arutama ning arutluste tulemusel võib tulla lauale teisi lahendusi.»

Autode müügi ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Sulev Narusk tõi välja, et tema on teist värvi numbrimärkide osas pigem skeptiline. «See kellegi tembeldamine või märgistamine teeb mind kahtlevaks. Kogu asi võiks olla selge ja arusaadav kõigile,» rääkis ta.

Paltsi sõnul on teist värvi numbrimärkidest märksa olulisem aga see, mille alusel peavad firmaautode omanikud hakkama maksma erisoodustusmaksu. Värskeima rahandusministeeriumi plaani kohaselt muudetakse süsteem selliseks, et erisoodustusmaks sõltub auto võimsusest.

Ministeeriumi hinnangul võiks iga kilovati hind olla 1,96 eurot kuus, mis teeks erisoodustusmaksu kohustuseks 1,3 eurot kilovatist. Paltsi arvas, et on see otstarbekas, kuna see hoiaks kokku ettevõtete halduskoormust.

«Igale kilovatile vastab kindel maksumäär ja kui firma selle tasub, pääseb ta sõidupäeviku täitmisest,» märkis ta. Seevastu oleks auto väärtuse alusel maksu küsida tema hinnangul väga keeruline ja tülikas, eriti mis puudutab kasutatud autode registreemist. Kuna maksuametil on raskem uurida, mis hinnaga sõiduk müüdi, toob see kaasa ulatuslikud pettused, möönis Palts.

Lisaks teist värvi numbrimärkidele ja maksustamise süsteemi muutmisele, plaanib ministeerium osaliselt kaotada ka sõidupäevikud.