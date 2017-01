Hiina president: kaubandussõda ei võida keegi

«Majanduslikku globaliseerumist pole mõtet maailma probleemides süüdistada,» rääkis esimene Hiina riigijuht, kes Davosi foorumil esineb. Ta ütles, et üleilmastumine pole Süüria põgenikekriisi ega 2008. aasta finantskriisi taga.

«Tõsi, majanduslik üleilmastumine on loonud uusi probleeme, ent see pole põhjus majanduslikku globaliseerumist tervikuna maha kanda,» ütles Xi ja märkis, et globaliseerumine peab olema kaasavam ja kestlikum ning praegused ülemaailmsed organisatsioonid on ebapiisavad.

«Maailmamajandus on suur ookean, millest pääsu pole,» rääkis ta.

«Protektsionismi taga ajamine on justkui enda pimedasse ruumi lukustamine. Tuul ja vihm võivad küll ukse taha jääda, ent sama juhtub ka valguse ja õhuga.»

«Kaubandussõjas ei võida keegi,» märkis Xi, viidates lähipäevil USA presidendi ametisse astuva Donald Trumpile, kes on süüdistanud Hiinat selles, et USA-st on kadunud töökohad ning on ähvardanud kehtestada Hiinast pärit kaupadele kuni 45-protsendilise tollimaksu.