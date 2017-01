Leedu valitsus tahab enne kokkuleppet Rail Balticut detailselt uurida

«Läti ja Eesti valitsused on olnud ametis pisut enam kui meie oma. Nii et see on normaalne, et meil on vaja projekti üksikasjadega tutvuda,» ütles Leedu transpordiminister Rokas Masiulis BNS-ile.

Minister ei öelnud, kas Leedu valitsus jõuab projekti üksikasjadega tutvuda enne plaanitud allkirjastamist 31. jaanuaril.

Samas märkis Masiulis, et on siiski realistlik kokkuleppe allkirjastamiseni jõuda käesoleva aasta kevadel, märkides, et Leedu annab endast parima, et teha projekti üksikasjad endale selgeks võimalikult ruttu.

«Ma arvan, et see on võrdlemisi realistlik, sest me teeme jõupingutusi, et seda selle kuu jooksul analüüsida.»

Eesti, Läti ja Leedu peaministrid plaanisid Rail Balticu kokkuleppe, mis sisaldab projekti ajakava ja tehnilisi parameetreid, algselt allkirjastada 31. jaanuaril Tallinnas. Esmaspäeval aga teatas Leedu peaminister Saulius Skvernelis, et ta ei ole kindel, et ta oma allkirja saab anda, sest ta ei ole projektiga piisavalt tutvunud.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpmelaius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard. Projekti maksumus on suurusjärgus 5 miljardit eurot, millest Eesti osa on 1,31 miljardit eurot.