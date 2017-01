Oviir: pidin Bondi tegijatega kohtuma, kuid siis kukkus valitsus

«Eesti riigi tuntus on tegelikult väga madal ja üks võimalus meie tuntust hüppelist tõsta on teha seda läbi filmi. Eestit ei tunta isegi Euroopas. Kuna parajasti käib uue Bondi filmi stsenaariumi kokkupanemine, siis mõtlesin, et tuleks nende produktsioonifirmaga kohtuda ja neile meid, kui võimalikku filmi sihtkohta, tutvustada,» rääkis Oviir Postimehele.

Selle tarvis leppis Oviir kohtumise kokku Bondi filmide legendaarse produktsioonifirmaga Eon Productions. Kohtumine pidi toimuma detsembri alguses Londonis. Lisaks Oviirile pidi Eesti poolt esindama veel üks majandusministeeriumi ametnik ja kohalik filmitegija. «Novembri keskel aga valitsus lagunes ja ajad läksid segaseks, mistõttu tuli kohtumine tühistada,» ütles endine minister.

Oviiri sõnul olid nad valmis teinud ka esialgse kavandi, kuidas võiks Eesti riiki uues Bondi filmis kujutada. Nagu ta on ka varem öelnud, oli üks Oviiri ettepanek siduda film laulupeoga. «Välismaalastele on meie laulupidu silma jäänud, see on huvitav ja jääb kergesti meelde. See on koht, kuhu tulevad paljud rahvarõivastes inimesed ja laulavad. Väga ilus lugu ja koht, see laulukaar.»

Samas arutasid nad ka teisi variante, kuidas Bondi produktsioonikompaniile muljet avaldada, tutvustades näiteks soid ja rabasid, aga miks mitte ka Tallinna vanalinna. «Kohtumisel pidimegi arutama, kas Eesti riigi ja nende huvid võiksid kattuda.» Oviir möönis, et ilmselt järjekord Bondi filmidesse saamisel pikk ja seega peab lugu nende jaoks ahvatlev ja müüv olema.

Näitena tõi ta välja Mehhiko, mis pääses eelmisse Bondi filmi «Spectre». See maksis riigile 14 miljonit. Samas võib Eesti osta filmi näiteks 2 minutilise klipi, mis oleks tunduvalt odavam, ütles Oviir.

Mis saab Bondi Eestisse toomisest, kes sellega edasi tegeleb? Oviir ei osanud sellele vastata, kuid ütles, et see oleneb Team Estonia’ist, millest peaks saama kompetentsikeskus strateegiliste välisinvesteeringute meelitamiseks ja Eesti läbimurdeliseks tutvustamiseks maailmas.

«Ma ei ole küll peaministriga James Bondist rääkinud, kuid Team Estonia ellukutsumise asjus lubas ta otsuse teha paari nädala jooksul,» rääkis ta, lootes, et hittfilmi meelitamise plaani ei visata üle parda. «See on väga suur plaan ja väga paljudest plaanidest ei saagi asja. Aga kui neid pole, ei tule ka midagi. Seega väikse riigina ei saa mõelda väikselt, leian ma.»