Eesti jääb Bloombergi innovaatiliste riikide edetabelis pea kõigile lähinaabritele alla

Bloomberg Innovation Indexi esiriik on tänavu Lõuna-Korea, teisel kohal on Rootsi ja kolmandal Saksamaa. Šveits on neljandal positsioonil ning viiendal kohal asub Soome, mis aastaga tõusis kahe koha võrra.

Rootsi tõusu taga on agentuuri teatel eelkõige tööstuses loodud lisandväärtuse allindeksi tõus. Soome positsiooni tõstsid aga riigis tegutsevad kõrgtehnoloogilised ettevõtted.

Läti asub 39. kohal, olles ainuke lähinaaber, mis asub edetabelis Eestist tagapool.

Edetabeli suurim langeja on Venemaa, mis kukkus 14 koha võrra 26. positsioonile. Esimese 25 riigi seas langes enim ehk kahe koha võrra 7. positsioonile Jaapan, mille valuutal jeenil on raskusi kaheaastase langusperioodi järel taastumisega.

Allindeksite järgi on Eesti Bloombergi edetabelis parimal positsioonil kõrghariduse efektiivsuse poolest, mille järgi on Eesti 14. kohal. Nii teadus-arendustegevuse kui tootlikkuse allindeksis on Eesti 23. kohal.