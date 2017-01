Tehke minu sõnade, mitte tegude järgi: Trumpi miljardärist minister on viinud USAst välja tuhandeid töökohti

USA tööministeeriumi andmetel on Rossi investeerimisfirma poolt kontrollitud tekstiili- ja finantsettevõtted ning autodetailide tootjad vähendanud tootmise välismaale kolimise tõttu alates 2004. aastast oma töötajate arvu USAs kokku umbes 2700 inimese võrra.

Kuigi USA majanduse ja tööjõuturu suurust silmas pidades on tegu suhteliselt väikese näitajaga, vastandub see teravalt protektsionismi juhtlustava Trumpi lubadustega kaitsta USA töölisi globaalse turu protsessidega kaasnevate ohtude eest. Näiteks on Trump ähvardanud hiljuti Fordi, Toyotat ja teisi autotootjaid kõrgete tollimaksudega, juhul kui nad jätkavad USA töökohtade Mehhikosse kolimist.

Wilbur Ross on endine pankur, kes töötas 24 aastat panga Briti investeerimispanga Rothschild heaks. Kaheksakümnendatel aitas ta kinnisvaraäris hätta jäänud Donald Trumpil säilitada tema kolm Atlantic City´s asunud kasiinot. Hiljem asutas ta oma investeerimisfirma WL Ross&Co, mis osteti 2006. aastal üles investeerimisfirma Amvescap (nüüdne Invesco) poolt. Rossi varanduse väärtuseks hindas Forbes kolm aastat tagasi 2,9 miljardit dollarit.

Ross oli Trumpi majandusnõunik presidendivalimiste kampaania ajal, kaubandusministriks nimetas Trump ta novembri lõpus. Tema ametisse sobivuse peab heaks kiitma ka Senat.