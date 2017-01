Võidujooks toimetuse ja reklaamiosakonna vahel: Äripäeva lisadesse võib loo saada nii tasuta kui raha eest

Kirjastusele oli varasemast jäänud mulje, et Äripäeva TOP-ides kuvatavad edetabeliettevõtteid tutvustavad artiklid on ajakirjanduslik materjal, mistõttu oli pakkumine nende jaoks jahmatav. Äripäev möönab, et sageli ongi segadus majas, sest ettevõtetele jooksevad tormi nii ajakirjanikud kui ka reklaamiosakond: ühelt saab artikli tasuta, teiselt raha eest.

Äripäeva erilehtede toimetaja Mariliis Pinn kinnitab, et toimetuse poolelt kinnimakstud lugusid ei kirjutata, kuid pakkumisi sisuturunduseks võib teha reklaamiosakond. Toimetus valib ise, kellest tahab loo kirjutada ning siis ilmub TOP-is ettevõttest tasuta lugu, kui aga reklaamiosakond ise kliendile helistab ning lookirjutamist pakub, on tulemus tasuline.

