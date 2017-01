Riik ostab eesistumise korraldustiimile 260 nutitelefoni

«Telefon on tänapäeval hädavajalik töövahend. Eesistumise ajal käib nutiseadmete toel töögraafikute planeerimine ja korraldusliku operatiivteave vahendamine, millel on ranged turvalisuse reeglid. Lisaks peavad telefonid olema töökindlad, sest eesistumisse on sisse kodeeritud ootamatud olukorrad, mida tuleb kiiresti ja paindlikult lahendada,» ütles Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise logistikajuht Toomas Tirs.

Küsimuse peale, et kas korraldustiimil ei ole juba endal isiklikku telefoni, vastas Tirs, et hangitavad nutitelefonid eelseadistatakse turvalisuse kaalutlustel. «Seetõttu ei saa kasutada mistahes telefoni. Võimalusel teeme pakkujatega koostööd ning hangime telefonid partnerlusega.»

Kuna eesistumine toob Eestisse kuni 30 000 väliskülalist ning Eesti pälvib enneolematut tähelepanu, siis on see ettevõtete jaoks hea võimalus oma uuendusmeelsete toodetega silma paista, lisas Tirs.

Nutitelefonid ostetakse korraldustiimile, kellest enamuse moodustavad sideisikud ja autojuhid, mõlemaid sadakond inimest. Hange näeb ette 260 nutitelefoni soetamist, mille mälu on 2GB ja 8GB sisemälu. Protsessor peab olema minimaalselt Apple A7 või analoogne nelja kuni kaheksatuumaline protsessor.

Lisaks haingib riik 5 tahvelarvutit, 80 käed-vabad seadet autojuhtidele, 80 telefonihoidjat, 100 akupanka.

Käesoleva aasta teises pooles toimuva eesistumise ajal saabuvad Eestisse EL-i riigi- ja valitsusjuhid, ministrid ja teised juhtivametnikud, et viia edasi võtmeteemadel ühiste seisukohtade kujundamist.

Eestis toimub sel eesmärgil umbes 20 kõrgetasemelist ja üle 200 ekspertürituse, siia saabub nende sündmuste raames kuue kuu jooksul kuni 30 000 väliskülalist ning sadu välisajakirjanikke.