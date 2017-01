Ratas: tuleks analüüsida Rail Balticu trassile peatuste lisamist

"Ka mina arvan, et raudteel pole mõtet, kui tuled Ülemistel peale ja järgmine peatus on Riia," ütles Ratas riigikogu liikmete arupärimistele vastates. Peaministri sõnul Rail Balticu põhiprojektis sees kolm peatust - Ülemiste, Rapla, Pärnu. "Minu teada on maksimaalselt võimalik lisada 11 peatust ehk kaheksa juurde," märkis ta.

See aga tähendab Ratase sõnul lisaraha, hinnanguliselt on üks peatus 10 miljonit eurot. "Kas võiks tulla peatusi juurde, selle üle võiks olla tõsine analüüs," märkis Ratas. "Kas peaks ka peale Pärnut rongile saama, täiesti õigustatud küsimus," lisas ta. "See tähendab kõvat teedevõrku ja ühistranspordi juurdepääsu. Neid küsimusi ei ole arutatud."

Ratase sõnul on praegu kokku lepitud, et Rail Balticu ehituse rahastusperiood on 2019-2025. "Täna on kõige keerulisem koht, et kui Euroopa Liidu poolset rahastuse protsendi osakaalu järgmisel eelarve perioodil muudetatkse, sellega pole ükski Balti riik arvestanud. Seda pole kokku lepitud, et see on järgmisel perioodil 19 protsenti [nagu praegu]," märkis Ratas.

Lähtudes eeluuringutest on raudtee ülalpidamiskulud ligikaudu kümmekond miljonit eurot aastas ja täiendavat toetust riigieelarvest pole selle ülalpidamiseks vaja. Täpsem tasuvusanalüüs valmis Ratase sõnul tänavu teises kvartalis.

Rail Balticu ning sellega kaasneva taristu rajamise maksumuseks on ligikaudu 4,8 miljardit eurot, sellest Eesti osa 1,3 miljardit eurot.