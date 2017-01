VKG müüs ehitusmaterjale tootva tütarfirma

Tütarfirma ostis ehitusmaterjalitööstuse ettevõte Aeroc International AS. VKG Plokk toodab poorbetoonplokke ja müüb oma tooteid Roclite kaubamärgi all Eestis ning ekspordib välismaale.

«Otsus müüa kontserni tütarettevõte VKG Plokk tuleneb eelkõige VKG strateegilisest soovist keskenduda vaid põhitegevusvaldkondadele ehk põlevkivi kaevandamisele ning õli, energia ja soojuse koostootmisele,» põhjendas VKG juhatuse aseesimees Meelis Eldermann tütarfirma müümist.

VKG Plokk on poorbetoonplokkide tootja, kes müüb oma tooteid Roclite kaubamärgi all Eestis ning ekspordib välismaale.

Aeroc International AS juhatuse liige Ivar Sikk ütles, et firma ostmine on oluline samm ettevõtte strateegia elluviimisel, mis aitab tõsta konkurentsivõimet Baltikumi plokiturul.

«VKG Ploki tehase potentsiaali kasutame oma tootmisefektiivsuse tõstmiseks ning tootmismahtude laiendamiseks, jätkates poorbetoontoodete tootmist ja müüki Roclite kaubamärgi all. Aeroc International AS kindlustab selle tehinguga oma positsiooni Põhja-Euroopa suurima poorbetoonitootjana,» lisas Sikk.

Tehingu hind jääb poolte kokkuleppel konfidentsiaalseks. Tehingu läbiviimist nõustasid advokaadibürood LINKLaw ja Raidla Ellex, finantseerimist aitas korraldada Redgate Capital.

VKG Plokk kuulus kontserni koosseisu 2011. aastast ning alates 2012. aasta jaanuarist toodab ettevõte kaubamärgi Roclite nime all uue põlvkonna müüriplokke. VKG Plokis töötab hetkel 58 inimest ning eelmise aasta käive moodustas 3 miljonit eurot.