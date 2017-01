Davosi meestel jalad õhus

Ei saanud Hillary Clinton USA presidendiks ning britid hääletasid end Euroopa Liidust välja, kirjutab Äripäev.

Homme algava foorumi viimasel päeval ehk reedel vannutatakse USAs presidendi ametisse Donald Trump, kes koos Brexiti eestvedajate ja Prantsusmaal tugeva toetusega Rahvusrinde juhi Marine Le Peniga lubab risti vastupidist kurssi kui see, mida «Davosi mehed» varsti pea viis aastakümmet Maailma Majandusfoorumil (WEF) on esindanud.

Need liidrid on võimule saanud või võimule pürgimas ühiskonna selle osa toel, kes on jäänud globaliseerumise, vabakaubanduse ja tehnoloogia võidukäigus elu hammasrataste vahele.

«Arvan, et sel aastal on Maailma Majandusfoorumil suurem tähtsus kui kunagi varem,» ütles agentuurile Bloomberg Rahvusvahelise Kaubanduskoja juht John Danilovich. Loe edasi Äripäevast.