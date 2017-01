Idufirmad saavad kolmapäevast hõlpsamalt välistööjõudu Eestisse kutsuda

«Välismaalaste seaduse muudatus jõustub kolmapäeval, praegu käib töö selle nimel, et juba sellest esimesest päevast saaks ka komisjon alustada tööd, kui esimesed elamislubade taotlused hakkavad saabuma,» ütles komisjoni ühe liikme Startup Estonia juht Mari Vavulski BNS-ile.

Välismaalaste seaduse muudatused reguleerivad peamiselt töörännet Eestisse. Et leevendada tööjõupuudust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris ning meelitada Eestisse ettevõtlikke välismaalasi, arvatakse sisserände piirarvu alt välja IKT-sektori töötajad, iduettevõttes töötavad ning iduettevõtlusega tegelevad välismaalased.

Samuti lihtsustatakse iduettevõtetele toiminguid viisa taotlemisel, lühiajalise Eestis töötamise registreerimisel ning elamisloa töötamiseks või ettevõtluseks taotlemisel.

Hiljemalt kolmapäevaks peab jõustuma ka siseministri määrus, millega komisjon ametlikult luuakse. Määruse kohaselt peab iduettevõtte määratlusele vastamiseks loodava või tegutseva äriühingu mudel olema suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatiline ja korratav ning äriühing peab aitama oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Vavulski sõnul on raske prognoosida, kui suur hulk elamislubade taotlusi komisjonile hindamiseks saabub. «Teiste riikide statistika näitab, et see jääb aastas 50-100 taotluse vahele. Täpseid numbreid on keeruline öelda, kui huvi on väga suur, võivad ka need numbrid palju suuremaks osutuda. Küsimus on ka see, palju on Eesti startupides vabu töökohti.»

Ekspertkomisjoni hinnangu andmine pole siseministeeriumi hinnangul vajalik nende iduettevõtete puhul, mis tulevad Eestisse usaldusväärsete idufirmade kiirendiprogrammide raames. Neid kiirendiprogramme on kaks: Build IT OÜ kiirendiprogramm Buildit Accelerator ja Wise Guys Investment OÜ kiirendiprogramm Wiseguys Business Tech.

«Kuna kiirendiprogrammid vaatavad sarnaseid asju, siis ei peeta vajalikuks, et on veel üks eraldi valideerimise koht,» märkis Vavulski. Tema sõnul hakkab loodav komisjon arutama kahte tüüpi taotlusi.

«Üks on see, kui väline idufirma soovib Eestisse ümber asuda, peamine rõhk läheb sellele. Teine küsimus on see, kui Eesti idufirma soovib endale tuua välismaalt töötajaid ja teda pole olemas idufirmade andmebaasis. Sellisel juhul vaadatakse seda idufirmat, et millega on tegemist,» ütles Vavulski.

Eesti idufirmade andmebaas käivitati mullu mais Startup Estonia ja iduettevõtte Funderbeam poolt, mis tegeleb idufirmade kohta käivate andmete pakkumise ning analüüsiga.

Andmebaasis on välja toodud üle 400 Eesti asutajatega idufirma koos põhiandmetega, seejuures lühikese ettevõtte põhiidee tutvustuse, tegevusvaldkondade, kaasatud investeeringute mahu ning arenguetapiga. Andmebaasi info pärineb Funderbeami platvormilt, mis on kogunud andmeid enam kui 150 000 iduettevõtte kohta üle maailma.

Andmebaas on leitav Startup Estonia kodulehel, kõik Eesti iduettevõtted on oodatud sinna enda infot andmebaasi lisama või seda täiendama läbi vastava profiili Funderbeami platvormil.

Vavulski sõnul ei pea andmebaasi pääsemiseks rangeid kriteeriume täitma. «Oleme seadnud sellised piirangud, et ettevõttel peab olema mingisugune väljund veebikanalites, oma kodulehekülg, ettevõte ei tohi olla vanem kui 10 aastat, peab olema mingeid investeeringuid kaasatud – need kriteeriumid on meil Funderbeamiga koos kokku lepitud.» Andmebaasi lisamise otsuse teevad tema sõnul Funderbeam ja Startup Estonia tiimi liikmed.

«Sel hetkel, kui me andmebaasi lõime, polnud eesmärk seda võibolla just selliseks otstarbeks kasutada, aga nüüd on hea, et selline koht on olemas, kust on võimalik näha, mis ettevõtted Eestis tegutsevad. Suure tõenäosusega ühel hetkel võivad need protsessid ühilduda ja komitee teha ka mingeid muid toiminguid. Andmebaas lansseeriti alles eelmise aasta maikuus. Ma arvan, et natuke tuleb arutust anda,» märkis Vavulski.

Loodava idufirmade hindamiskomisjoni liikmeteks saavad seitse esindusorganisatsiooni: Startup Estonia, Startup Leaders Club, Estban, Garage48, Buildit, Technopol Startup Inkubaator ning Startup Wise Guys.