Piimatootja: Eesti vajab vaid Põhjamaa kuvandit

«Kuigi igasuguseid brände ja tööriistakaste võib teha, siis kõige olulisem on see, et meid teataks ja tuntaks kui Põhjamaa riiki. Seega minu soovitus olekski teha märk, mis tutvustab Eestit kui Põhjamaad ja seda siis 10 aastat peksta,» kommenteeris Murakas EAS-i poolt loodud uut Eesti brändi.

Ta tõi välja, et vähemalt Aasia turgudel tegutsedes on Põhjamaa kõrgelt hinnatud ja see tagab kvaliteedimärgi. «Toiduainetööstuses on Ida-Euroopal väga halb maine. Isegi Baltikumi kuulumine ei anna mingit head tulemust. Seetõttu tuleb Põhjamaadele keskenduda,» lisas ta.

Kui rääkida konkreetselt Eesti uuest brändi tööriistakastist, siis tema sõnul võib seda kasutada küll. Samas on oluline aru saada, et eksporditurgudele minek on tunduvalt põhjalikum ja pikaajalisem protsess kui ühe brändi loomine ja presentatsioonide tegemine. «See võtab aastakümneid ja lõpuks riigi kuvand tekibki sellest, milles me head oleme ja see ongi see, mis meil on,» lisas ta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas reedel pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e». Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee