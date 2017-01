Viinatootja on Eesti uut brändi pikisilmi oodanud

Firma omanik ja juht Sven Ivanov rääkis, et iga välismaal tegutsev Eesti ettevõte peab enda päritolu selgitamise kohta väga palju aega kulutama. «Esimene päev räägid, kus see Eesti asub ja kui sellest aru saadakse, siis seletad, et me pole Venemaa. Soomlastel on juba esimese päeva õhtuks diilid tehtud,» ütles ta.

Tema sõnul aitabki brändi tööriistakast kokku võtta selle, et mis riik on Eesti ja mida siin tehakse. Kasvõi Eestit tutvustavast videost tuleb välja, et Eesti on puhas, keskkonnasõbralik Põhjamaine riik, mida võib usaldada, sõnas ta. «Sellest kõigest oma sõnadega iga kord rääkida on tegelikult päris keeruline.»

«Oleme väga rõõmsad, et selline asi lõpuks tehti. Mida selle Welcome to Estonia logoga pihta oli hakata? Meil ei olegi valmis logo vaja, vaid praktilist sisukokkuvõtet ja tööriistu, mis aitaks meil tööd teha,» rääkis viinatootja, märkides, et uus bränd pakub hulgaliselt häid võimalusi, kuidas Eestit kasvõi messidel tutvustada või kuidas presentatsioon kokku panna. «Ootame pikisilmi ka edasiarendusi.»

Ivanov ütles, et tal on vastik lugeda, kuidas paljud inimesed võtsid laiapõhjalisest kontseptsioonist välja vaid ühe, rohelise rändrahnu märgi ja hakkasid seda mõnitada. «Eks need põhilised kriitikud ongi need, kellel kogu seda värki endal vaja ei ole. Tavaline inimene, kes Eestis tegutseb, tal ei olegi sellega midagi teha.» Ivanovi sõnul on paljud tema välismaa partnerid ja tuttavad Eesti uut brändi kiitnud.

Seega kavatseb Estonian Spiriti Eesti uut brändi tihedalt kasutama hakata. Ettevõte müüb oma toodangut mitmesse välisriiki, sealhulgas Saksamaale, Ühendkuningriiki, Prantsusmaale, Belgiasse, aga ka Indiasse ja Austraaliasse.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all tegutsev disainimeeskond avalikustas reedel pooleaastase töö tulemusena valminud Eesti brändi kontseptsiooni, mille läbivateks elementideks on ühtne kirjatüüp, rohkelt Eestit ja eestlasi kirjeldavad sõnumeid ja ikoone ning läbiva joonena rändrahnude motiiv ja elektroonilisusele viitav täht «e». Uue brändi suunised asuvad aadressil brand.estonia.ee