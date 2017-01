Konkurentsiamet võttis Elisa ja Starmani koondumise uurimiseks lisaaega

Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Svetlana Ljutova ütles ERRile, et otsus täiendava menetluse alustamise kohta tehti reedel.

«Asi on selles, et lihtsalt see turg on iseenesest väga kontsentreeritud ja me peame täpsemalt uurima konkurentsiolukorda turul,» selgitas Ljutova.

Ta lisas, et maksimaalselt on neil uurimiseks aega neli kuud. Praegu on tema sõnul raske prognoosida, kui palju aega tegelikult kulub, aga konkurentsiamet tahab asja põhjalikumalt vaadata.