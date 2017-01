Riikidevaheline Rail Balticu lepe on kavas allkirjastada 31. jaanuaril

Möödunud reedel saatis majandus- ja taristuminister Kadri Simson ministritele ja riigikontrolörile kooskõlastamiseks valitsuse korralduse eelnõu, millega millega kiidetakse heaks Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe Rail Balticu raudteeühenduse arendamise lepe.

Riikidevaheline kokkulepe on Simsoni sõnul kavas allkirjastada käesoleva aasta 31. jaanuaril Balti koostöö raames toimuval Balti riikide peaministrite kohtumisel. «Sellest tulenevalt palun kooskõlastused saata erandkorras lühikese tähtajaga, juba 18. jaanuari õhtuks, et välisministeeriumil oleks võimalik dokumendid esitada valitsuse 26. jaanuari istungile,» kirjutab Simson.

Kiire tähtaja tõttu ei ole kooskõlastamisdokumentidega saadetav pakett Simsoni terviklik, ingliskeelse kokkuleppe ametlik tõlge eesti keelde on hetkel koostamisel, mistõttu on kirjale lisatud kokkuleppe mitteametlik tõlge eesti keelde.

Rail Balticu riikidevaheline kokkulepe on vajalik, et fikseerida õigusliku jõuga dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud raudteeühenduse rajamiseks, seisab eelnõu seletuskirjas. Sellekohased punktid sisalduvad praeguses mitmes Balti riikide peaministrite ja ministrite kohtumise deklaratsioonis ja ühisavalduses, millest mõne on allkirjastanud ka Soome, Poole ja Euroopa Komisjoni kõrgetasemelised esindajad.

Praktikas on Rail Balticu küsimuste arutamisel Läti ja Leedu partneritega olnud probleeme olemasolevate deklaratsioonide erineva tõlgendamisega. Samuti on mitu olulist ja reguleerimist vajavat teemat seni riikide esindajate allkirjastatud dokumentides katmata.

Kokkulepe on seega üks vajalik Rail Balticu raudteeühenduse rajamise eeldus. Kokkulepe eesmärgiks on muuhulgas suurendada Rail Balticu osalisriikide vastastikust usaldust raudteeühenduse rajamisel.

Rail Balticu riikidevaheline kokkulepe fikseerib õigusliku jõuga dokumendina riikide kohustused, mis on vajalikud raudteeühenduse rajamiseks Balti riikide kaudu Kesk-Euroopasse. Kokkulepe defineerib Rail Balticu nii üldiste tehniliste parameetrite kui marsruudi osas ning fikseerib Rail Balticu rajamise tähtaja.

Kokkuleppes lepitakse kokku Rail Balticu ehitamise eeltingimustes ning nende täitjas ja ühisettevõtte RB Rail AS rollis eeltingimuste täitmises ning Rail Balticu rajamises kuni täieliku kasutusvalmiduse saavutamiseni. Kokkulepe reguleerib ehitatava infrastruktuuri ning selle aluse maa omandiküsimusi ning ehitamise rahastamise tingimusi. Lepitakse kokku juurdepääsu tagamises infrastruktuurile ning antakse üldised suunised Rail Balticu haldamiseks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määramiseks.