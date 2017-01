Minister: farme pole põhjust keelustada

Valitsuse vahetumise tõttu küsis riigikogu maaelukomisjon maaeluministeeriumilt uuesti arvamust karusloomakasvatuste kohta, kirjutab Äripäev.

Maaeluminister Tarmo Tamm selgitas, et karusloomade pidamine peaks olema lubatud farmides, kus on täidetud kõik kehtivad loomaheaolu nõuded ja tagatud ka nende nõuete täitmise järelevalve.

Tamm lisas, et maaeluministeerium on mitu korda kohtunud loomakaitsjate esindusorganisatsioonidega, kus on arutatud ka karusloomafarmides peetavate loomade heaolu parandamise võimalusi. Loe edasi Äripäevast.