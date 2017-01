Lihatööstuskontserni HKScan mullune kasum jääb oodatust märksa väiksemaks

Oktoobris ennustas rahvusvaheline lihatööstuste grupp HKScan, kuhu kuulub ka Rakvere lihatööstus, et ettevõtte kasum 2016. aastal jääb kas varasema aastaga samale tasemele või väheneb. Nüüd ütleb ettevõte, et see väheneb üsna oluliselt.